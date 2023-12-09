مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن الأسرى الفلسطينيين أحياء.. وصفهم بـ«مجموعة من النمل»

دعا أرييه كينج، نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، لدفن الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة أحياء، وذلك بعد انتشار صور اعتقال قوات الاحتلال لعدد كبير من النازحين في شمال القطاع وتعريتهم عدا ملابسهم الداخلية.

كينج يصف الفلسطينيين بأنهم مجموعة من النمل

ونشر كينج تغريده على منصة «X» المعروف سابقًا باسم تويتر، يصف فيها الأسرى الفلسطينيين بأنهم نازيون، مشيرًا إلى أن دفنهم أحياء هو الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، معتبرًا إياهم مجرد «مجموعة من النمل».

وكتب كينج: «لو أتيح لي أن أتخذ القرار، لجلبت 4 جرافات ضخمة (D9)، وأمرت بتغطية كل هذه المئات من النمل، وهم لا يزالون على قيد الحياة، إنهم ليسوا بشرًا وليسوا حيوانات بشرية، إنهم دون البشر، وهذه هي الطريقة التي يجب معاملتهم بها».

منصة X تحذف منشور كينج

فيما قامت منصة «X» بحذف منشور كينج معتبرة أنه يهدف للعنصرية، إذ تضمن كلمات صعبة حق المدنيين الفلسطينيين التي نشرها مع الصور التي تظهر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وفي تقارير إعلامية نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم نشر صور اعتقال العديد من الفلسطينيين من مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة أمس الأول، وإجبارهم على خلع ملابسهم باستثناء سراويلهم الداخلية.

أسرى الفصائل

وفي سياق متصل، زعم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وزعيم حزب «القوة اليهودية» المتطرف، إيتمار بن غفير، عبر تطبيق تليجرام، بضرورة وضع أسرى الفصائل الفلسطينية في جناح تحت الأرض في سجن نيتسان، والذي لم يتم استخدامه لفترة طويلة، مما يعد اضطهادا كبيرا للأسرى الفلسطينيين.

وفي يناير الماضي، أطلق بن غفير، تهديدًا بأن أي شخص يقوم بارتكاب هجمات ضد الإسرائيليين من الفلسطينيين، سيتم إرساله للتنفيذ على الكرسي الكهربائي.

تهديدات باستخدام السلاح النووي

وفي وقت سابق، دعا عضوة الكنيست السابق موشية فيجلين على حسابه في منصة «إكس»، إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة.

وبعد عملية طوفان الأقصى على الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا يوم 11 أكتوبر دعت أيضًا تالي جوتليف، عضوة في الكنيست جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام السلاح النووي في غزة ردًا على هجوم الفصائل الفلسطينية.

وكتبت جوتليف على حسابها عبر منصة «X» قائلاً: «صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي، قبل التفكير في إرسال القوات، يجب أن نفكر في استخدام الأسلحة النووية، إنها سلاح يوم القيامة! هذا هو رأيي»، ويعد صاروخ أريحا صاروخ عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداه أكثر من 6500 كيلومتر.