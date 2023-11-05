توترات بين الولايات المتحدة والصين.. والسبب «آكل النمل الحرشفي»

تتعدد مناطق التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في عدد من الملفات بينها تايوان، وبحر الصين الجنوبي، وغيرها من الملفات الشائكة.

وبدأت تلوح في الآفق، أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ليس بسبب تايوان أو بسبب أقلية الأويجور أو بحر الصين الجنوبي، إنما بسبب حيوان آكل النمل الحرشفي.

ودعت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، «واشنطن»، أن لا تفسد سمعة «بكين» باتهاماتها بتهريب حيوانات آكل النمل الحرشفي، مشيرة إلى أن الصين تفي بالتزاماتها بحماية هذه الحيوانات.

وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بينجيو، إن بلاده تفي بالتزاماتها بحماية هذا النوع من الحيوانات ومنع تهريبها والاتجار غير المشروع بها، مشيرا إلى أن الصين ستواصل تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واتخاذ خطوات عملية لحماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

وعد أمريكي بإنقاذ حيوانات آكل النمل الحرشفي

وفي وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بإنقاذ حيوانات آكل النمل الحرشفي من الانقراض، من خلال مطالبته السلطات الصينية، بالتوقف عن استيراد واستخدام الثدييات الحرشفية الوحيدة في العالم لأغراض طبية، مؤكدا أنه يتوقع النتائج بحلول نهاية العام الجاري 2023 وهدد بفرض عقوبات وقيود تجارية على «بكين».

ومن جانبها، قالت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، إن حيوان آكل النمل الحرشفي، يعيش في آسيا وإفريقيا وهو مهدد بالانقراض، مضيفة إنه يتم صيد الحيوانات المحمية وتهريبها على نطاق واسع.

حراشف آكل النمل الحرشفي تباع كأدوية في آسيا

وأشارت «دويتشه فيله»، إلى أن لحوم آكل النمل الحرشفي تعتبر طعاما شهيا في إفريقيا وتباع حراشفها كأدوية في آسيا، مضيفة أن التجارة بحراشفها في آسيا أصبحت مربحة جدا، فهي مطلوبة هناك وتباع بأسعار مرتفعة لاعتقاد الناس أنها ذات مفعول طبي.