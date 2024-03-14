أحمد الكأس: «علاقتي بربنا لا تنقطع أبدا وعمري ما فقدت التواصل معه»

وصف الإعلامي أحمد الخطيب، حلقة الكابتن أحمد الكأس خلال برنامجه «كلم ربنا»، أنها من الحلقات الصعبة جدًا التي سجلها، موضحا أن «الكأس» من الأشخاص الذين عليهم إجماع بحبه، قائلًا: «تقريبا مفيش حد مابيحبش أحمد الكأس، كله بيقدره ويبحبه، بينه وبين الناس شعور جميل لأنه من أطيب الناس».

كابتن أحمد الكأس يصف علاقته بربنا

وأوضح «الكأس» خلال حواره مع الإعلامي أحمد خطيب ببرنامج «كلم ربنا» المذاع على راديو 9090: «علاقتي بربنا طول الوقت لا تنقطع أبدا، وهو معايا في كل لحظة وكل حين، عمري ما فقدت التواصل معاه، هو لم يقف معايا فقط وقت الشدائد ولكن في لحظاتي الحلوة أيضا».

ضرورة الدعاء وقت الفرح والشدة

وأكد أن أي شخص في الدنيا يجب أن يدعي الله سواء في الشدة أو الفرح، موضحا أن في الفرح يدعي ويقول يارب تمم هذه الفرحة على خير، وفي الشدة يقول يارب هون عليّ هذه المصيبة حتى يتجاوزها.