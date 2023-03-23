الموسيقار هاني شنودة لـ«كلم ربنا»: سألت ربنا الموسيقى حلال ولا حرام والإجابة وصلتني تاني يوم

قال الموسيقار هاني شنودة إن التباهي بالصوم أو الصلاة يضيع أجرها عند الله، ولابد أن نفعل كل شيء لله في الخفاء، والحديث النبوى أكد أن ما تفعله بيدك اليمنى لا تعلمه يدك اليسرى، وهو منهج أسير عليه في الحياة، متابعا: «الله رب قلوب ومطلع على جميع أعمالي، وحتى الأعمال التي لم أفعلها ولكنها كانت في نيتي، وسيحاسبني على كل ما نويته».

إشارة لعمله في الموسيقى

وتابع «شنودة» خلال استضافته ببرنامج «كلم ربنا» الذي يقدمه أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، والمذاع على «الراديو 9090» خلال شهر رمضان المبارك: «كنت مع فرقة موسيقية وكانت بتعزف مقاطع أجنبية مشهورة، وفيه واحد قالى إن الموسيقى حرام، واستشرت ربنا لأن الحفلات كانت مجانية، وقلت يا رب اعطيني إشارة على إن اللى بعمله ده حلال ولا حرام، وأول ما طلعت على المسرح وبدأت أعزف لقيت طفلة قعيدة على كرسي متحرك مبتسمة وبتتفاعل مع اللى بنعزفه، وعرفت إنها علامة من ربنا وإني سبب في سعادة المريضة وهو ما معناه إن اللى بقدمه حلال».

الموسيقى حلال أم حرام

وواصل الموسيقار هاني شنودة: «الموقف ده كان في بداية حياتي الموسيقية، لأن كان بيحاولوا يغيروا طريقي بأفكارهم الهدامة، وإنهم يسيطروا عليا، ويطرحوا لى طرق بديلة تبعدني عن تفوقي في الموسيقى، وكان سؤالى لربنا إن الموسيقى حلال أم حرام هو أكبر سؤال سألته لربنا ووصلتنى الإجابة في اليوم التالي، واتأكدت إنى سبب في سعادة إنسانة مشلولة».