موعد عرض برنامج كلم ربنا تقدیم أحمد الخطیب على رادیو 9090

انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، حلقات الموسم الرابع من برنامج «كلم ربنا» المذاع على الراديو 9090، الذي يقدمه أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ويبحث الكثيرون عن موعد عرض برنامج كلم ربنا.

موعد عرض برنامج أحمد الخطیب

سيذاع البرنامج الإذاعي «كلم ربنا» يوميا قبل مدفع الإفطار، في تمام الساعة 6 مساءً، على الراديو 9090.

ويستضيف البرنامج في موسمه الجديد، 30 شخصية سياسية وإعلامية وفنية ورياضية ودينية، في قالب إنساني يعرض أبرز المواقف الحزينة التي يمر بها عدد من الشخصيات العامة، تضطرهم للدخول في حالة حوار مع الله في لحظة شجن وانكسار.

موعد عرض برنامج كلم ربنا

وكان البرنامج الإذاعي الشهير «كلم ربنا»، حقق في جميع مواسمه السابقة انتشارا واسعا، وكان أحد أبرز البرامج على الراديو 9090، استضاف خلالها شخصيات بارزة كان أبرزها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام موافي والكابتن أشرف قاسم نجم منتخب مصر ونادي الزمالك.