عايدة غنيم بعد 23 سنة من الحاج متولي: «رجعت من البروفا لاقيت والدتي مقتولة»

عرفها الجمهور بـ«سعدية» ابنة زوجة الحاج متولي سعيد، الفنانة عايدة غنيم، التي خطفت الأنظار إليها في أول عمل درامي لها بـ2001، عقب مشاركتها مع الفنان نور الشريف، بمسلسل عائلة الحاج متولي، قبل أن تغيب عن الدراما والأنظار لسنوات طويلة.

أعمال ربما ليست بشهرة «الحاج متولي» لم تضف كثيرًا للفنانة عايدة غنيم، التي غابت عن الشاشة والجمهور، ولم يعرف جمهورها عنها شيئا، قبل أن يكشف الإعلام عن مصابها في مقتل والدتها، ومن ثم زواجها وانفصالها، قبل أن تعود على شاشات التليفزيون، تتحدث، وتفتح قلبها للحوارات الإعلامية.

عايدة غنيم بعد 23 سنة من الحاج متولي

وتغيرت ملامح الفنانة عايدة غنيم تمامًا، عقب مرور 23 عامًا من عرض المسلسل الشهير، والذي جسدت فيه دور شقيقة رانيا يوسف، وابنة غادة عبدالرازق، إذ أكدت إن الفنانة عايدة رياض من قامت بترشيحها للعمل، وإنه كان بمثابة «وش السعد» عليها.

عايدة غنيم: «أمي اتقتلت والتيك توك مصدر رزقي»

مشكلات كثيرة عادت الفنانة عايدة غنيم تتحدث عنها، عقب الظهور الإعلامي الأخير لها برمضان، لتتصدر محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إنها ظلت فاقدة للنطق 40 يومًا عقب رؤية والدتها جثة هامدة فور عودتها من العمل.

وتذكرت الفنانة الواقعة، التي حدثت منذ سنوات، مؤكدة إنها عادت من بروفات المسرح، عقب اتصالاتها على والدتها دون رد، لتعود مسرعة، وتتفاجأ بالدماء في المنزل، ووالدتها ملقاة على الأرض، جثة غارقة بالدماء، وإن الجاني أحد الجيران الذي اعترف على نفسه عقب القبض عليه، وإن القتل كان بدافع السرقة.

وعن غيابها حاليًا، أكدت أنها لم تعتزل، لكنها لم تجد فرصة مُطلقًا للعمل، وإن النقيب أشرف زكي يساعدها في علاج نجلها، خاصة وإن التيك توك، أصبح مصدر رزقها الأساسي.