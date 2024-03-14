الرئاسة الفلسطينية: أولويات الحكومة الجديدة تعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن أولويات الحكومة الجديدة قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال السريع والفعال إلى الانتعاش الاقتصادي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أنه من أولويات الحكومة الجديدة، تنظيم ملف إعادة الإعمار لما دمرته آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي في المحافظات الجنوبية والشمالية، مضيفة أن هناك رؤية واضحة ضمن جهود الحكومة الجديدة لوضع معالم دولة فلسطين المستقلة مؤسساتيا.

وأوضحت أن الحكومة الجديدة تستهدف مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية والإدارة والمالية العامة، مستكملة: «مهام الحكومة الجديدة تهدف إلى النهوض بعملية بناء مؤسسات الدولة وتمكين الفئات كافة وفي مقدمتها الشباب والمرأة الفلسطينية».

ونوهت إلى أن هناك خطة واضحة ضمن مهام الحكومة الجديدة للوصول إلى نظام حوكمة متين وشفاف يخضع للمساءلة ويكافح الفساد، متابعة: «تقديم الدعم للمنظومة القضائية لضمان سيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين وسرعة الوصول للعدالة وضمان حقوقهم».