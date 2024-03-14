اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر وإسبانيا» ترفضان التصعيد في قطاع غزة
وتحذران من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
كتب:
أحمد العانوسي
08:20 م | الخميس 14 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة 15 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مصر وإسبانيا» ترفضان التصعيد فى قطاع غزة وتحذران من أى عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية
- «السيسى» يشيد بالدعم الإسبانى للحقوق الفلسطينية.. و«ألباريس»: مصر قوة إقليمية تعمل من أجل استقرار الشرق الأوسط
- دراما رمضان.. ظهور خاص لضيوف الشرف
- «مدبولى»: انخفاض الطلب على الدولار ومؤشرات إيجابية لتدفقات العملة الصعبة
- رئيس الوزراء: نسعى لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وموفرة لفرص العمل
- الأهلى يضع حلوله لإنهاء أزمة لاعبيه الدوليين قبل موقعة سيمبا التنزانى
- «تكافل وكرامة».. «يد الدولة» تحمى الأسر الأوْلى بالرعاية
الصفحة الثانية
- عصام زكريا: لغة «الحشاشين» بين الفصحى والعامية
- «آمنة»: ضخ السلع الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة طوال رمضان.. ومنافذ متحركة خاصة بالأماكن النائية والقرى.. وعدد السلع الأساسية بالمبادرة يصل إلى 37 نوعاً من بينها لحوم ودواجن وأسماك
- «الإسكان»: ارتفاع استثمارات «المجتمعات العمرانية» إلى 500 مليار جنيه
- 241 مليار جنيه للبنية الأساسية و152 ملياراً للإسكان.. و107 مليارات للخدمات والزراعة التنموية.. وتطوير محطات معالجة الصرف فى عدد من المدن الجديدة
- «النقل»: تطوير ميناء السخنة يستهدف التوسع فى «تجارة الترانزيت»
- «الوزارة»: المحطة تستقبل سفناً عملاقة بطول 400 متر.. وطاقتها الاستيعابية 3.5 مليون حاوية سنوياً
- «التعاون الدولى» و«الهجرة» تبحثان تعزيز قدرات الشباب
- تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع شركاء التنمية
- مصر تتسلم 63 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحرى
الصفحة الثالثة
- إسرائيل تواصل حرب الإبادة فى غزة.. وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31341.. وخطط دولية لفتح ممر بحرى لنجدة أهالى القطاع
- «الخارجية الفلسطينية»: تفاخر «بن جفير» بقتل الأطفال يتطلب موقفاً من «الجنائية الدولية».. و«حماس»: الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار
- «البترول»: 5 مليارات دولار حجم تعاقدات شركة «إنبى» من عام 2024 إلى عام 2028
- اجتماع وزارى أمريكى أوروبى بريطانى تناول تعزيز التخطيط لفتح ممر لإيصال المساعدات
- «البترول»: 5 مليارات دولار حجم تعاقدات شركة «إنبى» من عام 2024 إلى عام 2028
- «الملا»: رؤية التطوير والتحديث تؤتى ثمارها بتنفيذ مشروعات متميزة فى صناعة البترول والغاز.. و«لطفى»: الشركة قادرة على تعزيز كفاءة العمليات وطريقة إدارتها
- «الرعاية الصحية» تستعرض خدمات «رمضان بصحة لكل العيلة» للعام الثالث
- مدّ مواعيد تقديم الخدمات فى العيادات المسائية بمراكز ووحدات طب الأسرة حتى التاسعة مساءً والمستشفيات حتى العاشرة
- «الرى»: الأولوية للانتهاء من تأهيل ترع «حياة كريمة»
- التركيز على جودة التبطين للحفاظ على سلامة الجسور
- بروتوكول تعاون بين «التخطيط والتعليم العالى» لدعم بناء القدرات البشرية
- «السعيد»: «القومى للحوكمة» يدعم رواد الأعمال.. و«عاشور»: مصر تقدمت 3 مراكز فى مؤشر الابتكار العالمى العام الماضى
الصفحة الرابعة
- اليوم.. بدء صرف أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بتوجيهات من القيادة السياسية
- «تكافل وكرامة» «يد الدولة» تحمى الأسر الأوْلى بالرعاية
- البرنامج يخدم 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون مواطن
- «التضامن»: رصد 550 مليار جنيه لدعم الأسر الفقيرة فى موازنة 2023/ 2024 منها 36 ملياراً مساعدات نقدية.. واعتماد 41 مليار جنيه للفئات الأكثر احتياجاً فى 2024/ 2025 وصرف الزيادة الجديدة 15 مارس.. و«القباج»: توفير حزمة غير مسبوقة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية
- مساعدات مالية لأكثر من 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً
- مميزات لمستفيدى «تكافل وكرامة» كالتأمين الصحى.. و93% لديهم بطاقات تموينية
- مساعد وزير التضامن: «البرنامج» يسهم فى محاربة التسرب من التعليم وتحسين الصحة
- زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة من 229 مليار جنيه فى 2014 إلى 529.7 مليار فى 2023
الصفحة الخامسة
- فتاوى.. تطيُّب الصائم فى نهار رمضان جائز شرعاً
- نصيحة طبية.. «القومى للقلب» يقدّم روشتة وقائية لصيام آمن.. والحفاظ على الصحة
- ذكريات.. «صابرين»: عظمة «أم كلثوم» فى تقبلها للتباينات المهنية والعمرية ومشاهد الغناء الأكثر صعوبة.. و«هوانم جاردن سيتى» تميز بـ«الروح الرياضية»
- تحضيرى لشخصية «كوكب الشرق» كان يستغرق 7 ساعات قبل التصوير.. وواجهت صعوبات فى اختيار الأدوار التى تتناسب مع كل فنان فى المسلسل
- النجوم الذين شاركونى فى المسلسل كانوا على قدر كبير من المسئولية واستمتعت كثيراً بالعمل معهم.. ولهم ذكريات جميلة معى أثناء التصوير
- محمد السباعى: الآية الكريمة دستورى فى الحياة لأنها تمهد الطريق للنجاة
الصفحة السادسة
- ضيوف قناة الناس يكتبون لـ«الوطن»
- د. محمد مهنا يكتب: الطَّريقُ إلى الله
- د. يسرى جبر: اعرف نبيك..
- د. عمرو الوردانى: فإنه لى..
- د. أيمن الحجار: قصة حديث..
- د. محمد فيصل محمد: آيات بيِّنات
- إسراء طلعت: من الناس للناس
الصفحة السابعة
- د. يوسف عامر يكتب: يقظةُ الرُّوح..
- د. هانى تمام: دعوة الصائم
- د. محمد المهدى: قضايا الناس
- د. عبداللطيف سليمان: مقام الإخلاص
- د. جيهان يس: المرأة فى رمضان
- د. أحمد ممدوح: رؤية الهلال بين الفلك والتنجيم
الصفحة الثامنة
- نجـوم كبار ووجوه شابة يرفعون شعار «العمل الجماعى وروح الفريق»
- «ضيوف الشرف» يلمعون فى دراما رمضان.. بريق خاص وظهور مميز
- أحمد عبدالله: تشرفت بالمشاركة فى «الحشاشين» ملحمة كبيرة
- ماجد المصرى: ظهورى فى مسلسل «محارب» مجاملة لـ«الرداد والسبكى»
- عفاف شعيب: ترددت قبل قبول دورى فى «محارب»
- رحاب الجمل تخوض التحدى الصعب بـ«بيت الرفاعى» و«صدفة».. «كوميدية وكئيبة»
- الضحك كان من القلب فى «صدفة» و«ريهام» أرعبتنى و«بيت الرفاعى» ملىء بالإثارة و«كرارة جدع وراقى»