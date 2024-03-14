اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر وإسبانيا» ترفضان التصعيد في قطاع غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة 15 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر وإسبانيا» ترفضان التصعيد فى قطاع غزة وتحذران من أى عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية

- «السيسى» يشيد بالدعم الإسبانى للحقوق الفلسطينية.. و«ألباريس»: مصر قوة إقليمية تعمل من أجل استقرار الشرق الأوسط

- دراما رمضان.. ظهور خاص لضيوف الشرف

- «مدبولى»: انخفاض الطلب على الدولار ومؤشرات إيجابية لتدفقات العملة الصعبة

- رئيس الوزراء: نسعى لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وموفرة لفرص العمل

- الأهلى يضع حلوله لإنهاء أزمة لاعبيه الدوليين قبل موقعة سيمبا التنزانى

- «تكافل وكرامة».. «يد الدولة» تحمى الأسر الأوْلى بالرعاية

الصفحة الثانية

- عصام زكريا: لغة «الحشاشين» بين الفصحى والعامية

- «آمنة»: ضخ السلع الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة طوال رمضان.. ومنافذ متحركة خاصة بالأماكن النائية والقرى.. وعدد السلع الأساسية بالمبادرة يصل إلى 37 نوعاً من بينها لحوم ودواجن وأسماك

- «الإسكان»: ارتفاع استثمارات «المجتمعات العمرانية» إلى 500 مليار جنيه

- 241 مليار جنيه للبنية الأساسية و152 ملياراً للإسكان.. و107 مليارات للخدمات والزراعة التنموية.. وتطوير محطات معالجة الصرف فى عدد من المدن الجديدة

- «النقل»: تطوير ميناء السخنة يستهدف التوسع فى «تجارة الترانزيت»

- «الوزارة»: المحطة تستقبل سفناً عملاقة بطول 400 متر.. وطاقتها الاستيعابية 3.5 مليون حاوية سنوياً

- «التعاون الدولى» و«الهجرة» تبحثان تعزيز قدرات الشباب

- تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع شركاء التنمية

- مصر تتسلم 63 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحرى

الصفحة الثالثة

- إسرائيل تواصل حرب الإبادة فى غزة.. وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31341.. وخطط دولية لفتح ممر بحرى لنجدة أهالى القطاع

- «الخارجية الفلسطينية»: تفاخر «بن جفير» بقتل الأطفال يتطلب موقفاً من «الجنائية الدولية».. و«حماس»: الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

- «البترول»: 5 مليارات دولار حجم تعاقدات شركة «إنبى» من عام 2024 إلى عام 2028

- اجتماع وزارى أمريكى أوروبى بريطانى تناول تعزيز التخطيط لفتح ممر لإيصال المساعدات

- «البترول»: 5 مليارات دولار حجم تعاقدات شركة «إنبى» من عام 2024 إلى عام 2028

- «الملا»: رؤية التطوير والتحديث تؤتى ثمارها بتنفيذ مشروعات متميزة فى صناعة البترول والغاز.. و«لطفى»: الشركة قادرة على تعزيز كفاءة العمليات وطريقة إدارتها

- «الرعاية الصحية» تستعرض خدمات «رمضان بصحة لكل العيلة» للعام الثالث

- مدّ مواعيد تقديم الخدمات فى العيادات المسائية بمراكز ووحدات طب الأسرة حتى التاسعة مساءً والمستشفيات حتى العاشرة

- «الرى»: الأولوية للانتهاء من تأهيل ترع «حياة كريمة»

- التركيز على جودة التبطين للحفاظ على سلامة الجسور

- بروتوكول تعاون بين «التخطيط والتعليم العالى» لدعم بناء القدرات البشرية

- «السعيد»: «القومى للحوكمة» يدعم رواد الأعمال.. و«عاشور»: مصر تقدمت 3 مراكز فى مؤشر الابتكار العالمى العام الماضى

الصفحة الرابعة

- اليوم.. بدء صرف أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بتوجيهات من القيادة السياسية

- «تكافل وكرامة» «يد الدولة» تحمى الأسر الأوْلى بالرعاية

- البرنامج يخدم 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون مواطن

- «التضامن»: رصد 550 مليار جنيه لدعم الأسر الفقيرة فى موازنة 2023/ 2024 منها 36 ملياراً مساعدات نقدية.. واعتماد 41 مليار جنيه للفئات الأكثر احتياجاً فى 2024/ 2025 وصرف الزيادة الجديدة 15 مارس.. و«القباج»: توفير حزمة غير مسبوقة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية

- مساعدات مالية لأكثر من 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً

- مميزات لمستفيدى «تكافل وكرامة» كالتأمين الصحى.. و93% لديهم بطاقات تموينية

- مساعد وزير التضامن: «البرنامج» يسهم فى محاربة التسرب من التعليم وتحسين الصحة

- زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة من 229 مليار جنيه فى 2014 إلى 529.7 مليار فى 2023

الصفحة الخامسة

- فتاوى.. تطيُّب الصائم فى نهار رمضان جائز شرعاً

- نصيحة طبية.. «القومى للقلب» يقدّم روشتة وقائية لصيام آمن.. والحفاظ على الصحة

- ذكريات.. «صابرين»: عظمة «أم كلثوم» فى تقبلها للتباينات المهنية والعمرية ومشاهد الغناء الأكثر صعوبة.. و«هوانم جاردن سيتى» تميز بـ«الروح الرياضية»

- تحضيرى لشخصية «كوكب الشرق» كان يستغرق 7 ساعات قبل التصوير.. وواجهت صعوبات فى اختيار الأدوار التى تتناسب مع كل فنان فى المسلسل

- النجوم الذين شاركونى فى المسلسل كانوا على قدر كبير من المسئولية واستمتعت كثيراً بالعمل معهم.. ولهم ذكريات جميلة معى أثناء التصوير

- محمد السباعى: الآية الكريمة دستورى فى الحياة لأنها تمهد الطريق للنجاة

الصفحة السادسة

- ضيوف قناة الناس يكتبون لـ«الوطن»

- د. محمد مهنا يكتب: الطَّريقُ إلى الله

- د. يسرى جبر: اعرف نبيك..

- د. عمرو الوردانى: فإنه لى..

- د. أيمن الحجار: قصة حديث..

- د. محمد فيصل محمد: آيات بيِّنات

- إسراء طلعت: من الناس للناس

الصفحة السابعة

- د. يوسف عامر يكتب: يقظةُ الرُّوح..

- د. هانى تمام: دعوة الصائم

- د. محمد المهدى: قضايا الناس

- د. عبداللطيف سليمان: مقام الإخلاص

- د. جيهان يس: المرأة فى رمضان

- د. أحمد ممدوح: رؤية الهلال بين الفلك والتنجيم

الصفحة الثامنة

- نجـوم كبار ووجوه شابة يرفعون شعار «العمل الجماعى وروح الفريق»

- «ضيوف الشرف» يلمعون فى دراما رمضان.. بريق خاص وظهور مميز

- أحمد عبدالله: تشرفت بالمشاركة فى «الحشاشين» ملحمة كبيرة

- ماجد المصرى: ظهورى فى مسلسل «محارب» مجاملة لـ«الرداد والسبكى»

- عفاف شعيب: ترددت قبل قبول دورى فى «محارب»

- رحاب الجمل تخوض التحدى الصعب بـ«بيت الرفاعى» و«صدفة».. «كوميدية وكئيبة»

- الضحك كان من القلب فى «صدفة» و«ريهام» أرعبتنى و«بيت الرفاعى» ملىء بالإثارة و«كرارة جدع وراقى»