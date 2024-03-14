مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التي يتم إنزالها جوا بشمال قطاع غزة، على مدار يومي 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي، استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.