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دراما المتحدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

كتب:

محمد مجدي
02:29 م | الخميس 14 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التي يتم إنزالها جوا بشمال قطاع غزة، على مدار يومي 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي، استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.