تفاصيل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية.. تفقد الأنشطة التدريبية وتناول الإفطار مع الطلبة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسي، خلال الزيارة، التحية لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدا أنه حرص على لقاء الطلاب قبل انتهاء فترة التدريب المركز لهم، مشيدا بأسلوب التدريب والتأهيل داخل الأكاديمية.

وأضاف الرئيس أن الدولة نفذت بنية أساسية على أعلى مستوى تمكن الدولة من الانطلاق، لكن أهم ما في الموضوع هو العامل البشري، مؤكدا أهمية تطوير وتأهيل الإنسان المصري.

ولفت إلى أن عملية التطوير مستمرة ولا تتوقف، مشيرا إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية ستستوعب أعدادا أكبر في المستقبل.

وشدد على أن الدولة تستهدف تكوين إنسان مصري قادر على صياغة المستقبل.

وتوجه الرئيس بالشكر لأسر طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية على ما بذلوه من جهد معهم.

وتفقد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الأكاديمية المستجدين بعد انتهاء فترة الإعداد العسكري، ما أظهر الإمكانيات العالية والثقة في النفس.

وتفقد الرئيس ميدان الفروسية في الأكاديمية العسكرية المصرية، وقال الرئيس إن مصر كانت في مكانة متقدمة في رياضة الخيل في عشرينات القرن الماضي، وهناك مجال لاستعادة تلك الريادة مرة أخرى.

وشارك الرئيس الطلبة تبادل وجبة الإفطار، حيث وجّه التهنئة لهم بحلول شهر رمضان المعظم.