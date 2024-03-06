الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم فعاليات اليوم العالمي للغة برايل

في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والتعاون في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تعزز من اندماج الفئات ذوي القدرات الخاصة داخل المجتمع، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع نادي يونسكو «بناة المستقبل» فعاليات اليوم العالمي للغة برايل والعدالة الاجتماعية، بالكلية الحربية.

تضمنت المراسم عرضا تقديميا عن الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد وتأهيل ضباط المستقبل وفقاً لأحدث النظم العلمية، وكذلك الكوادر المدنية من المرشحين للعمل في العديد من الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة في مختلف القطاعات.

أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن نادي اليونسكو ودوره في خدمة المجتمع المدني، كما جرى تنفيذ عدد من الأنشطة والعروض الموسيقية بمشاركة عدد من طلبة الجامعات وفريق أوركسترا النور والأمل.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بتكريم عدد من العناصر المشاركة في تنفيذ الفعاليات، بحضور مستشار وزير التعليم العالي، وعدد من طلبة الجامعات، وممثلي عن نادي يونسكو «بناة المستقبل».