«عش الدبابير».. قائد لواء إسرائيلي: نخوض حربا لم نرى مثلها في خان يونس

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي حمد في خان يونس مسقط رأس يحيى السنوار، بعد اشتباكات ومعارك دارت لأيام مع رجال الفصائل الفلسطينية تكبد خلالها جنود الاحتلال الكثير من الخسائر في الأرواح والمعدات، فضلا عن الإعاقات الدائمة التي عاني منها كثير من الجنود الإسرائيليين.

رجال المقاومة تظهر من كل مكان

وبحسب المراسل للشئون العسكرية في صحيفة هآرتس العبرية، فقد اعترف قائد لواء الكوماندوز بجيش الاحتلال العقيد عومر كوهن، بأن قواته شهدت معارك ضاربة في حي حمد في خان يونس مسقط رأس يحيى السنوار، مضيفًا أن تلك الاشتباكات لم تشهدها من قبل في قطاع غزة.

وأضاف «كوهين»، إن حي حمد ملئ برجال المقاومة الفلسطينية الأشداء وهم يمتلكون أسلحة ومعدات قتالية أكثر تطورًا، ومنها استخدام العبوات الناسفة عالية المستوى، التي كبدت قوات الاحتلال الكثير من الخسائر.

وشدد «كوهين»، على أن الفصائل الفلسطينية تمتلك منظومة قيادية مُسيطرة على الحي، التي لا تزال موجودة حتى الآن، قائلا «إن الفصائل الفلسطينية لا تزال تمتلك قدرات لإدارة رجال المقاومة الفلسطينية في الحي، وهو ما شهدناه خلال الاشتباكات في الأيام الأخيرة قبل الانسحاب من المدينة.

حي حمد في خان يونس «عش الدبابير»

وشدد قائد الكوماندوز إن الاشتباكات اتسمت بالعنف، فرجال المقاومة كانوا يظهرون من كل مكان، وهو ما يدل على أن الفصائل الفلسطينية لم تتأثر بنيتها التحتية وقدرتها القتالية، لافتا إلى أن حي حمد، يشبه الدخول إلى عش الدبابير، مضيفًا أن في هذا المنطقة شارك اللواء السابع ولواء جفعاتي ووحدتي إيجوز وماجلان، في القتال مع رجال المقاومة.

وتعرضت تصريحات كوهين لهجوم وانتقادات كبيرة من الجيش الاحتلال، إذ عكست صورة سيئة لقوات الاحتلال، خاصة وأن جنود الاحتلال لم يحصلوا على إجازات خلال الشهور الخمس ويعانون من القتال العنيف في قطاع غزة.