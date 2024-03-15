الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة: سعيد بمستوى الطلاب خلال فترة التدريب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه سعيد بما يراه في مقر أكاديمية الشرطة، وما يسمعه من وزير الداخلية، ومدير الأكاديمية، عن المستوى الذي حققه الطلاب خلال فترة التدريب المركز.

أضاف في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «لن أنسى أن أقول لكم من فضلكم بلغوا أسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان، ولأشقائنا المسيحيين بالصيام الكبير».

وتابع: «نحرص على أن يكون العامل البشري هو الأكثر تميزا وله تأثير كبير جدا وهذا ما نجحنا فيه على مستوى الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط».