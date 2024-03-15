رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

القاهرة الإخبارية: الحوثيون يستهدفون سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

كتب:

يارا أشرف
02:48 م | الجمعة 15 مارس 2024
سفينة - صورة أرشيفية

سفينة - صورة أرشيفية

قال الحوثيون، إن قواتهم البحرية استهدفت السفينة «Pacific O1» الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، وأنهم بدأوا في توسيع نطاق عملياتهم العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو ذات الصلة بإسرائيل، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت بأنه جرى تنفيذ ثلاث عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

اقرأ المزيد:

الحوثيون: استهدفنا 73 سفينة منذ بداية العمليات.. وفقدنا 34 من عناصرنا

الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون

«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر

«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يهددون بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان

الحوثيون: أمريكا وبريطانيا تتحملان تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر
بقلم يارا أشرف