القاهرة الإخبارية: الحوثيون يستهدفون سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

قال الحوثيون، إن قواتهم البحرية استهدفت السفينة «Pacific O1» الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، وأنهم بدأوا في توسيع نطاق عملياتهم العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو ذات الصلة بإسرائيل، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت بأنه جرى تنفيذ ثلاث عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.