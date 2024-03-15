صلاة وخشوع في المسجد النبوي خلال أول جمعة من رمضان (فيديو وصور)

أدى عشرات الآلاف من المصليين صلاة أول جمعة من رمضان في المسجد النبوي الشريف وسط أجواء إيمانية وروحانية عالية، وتولى إمامة المصليين خطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ إمام، وساد المشهد حالة من النظام في ظل تطبيق منظومة الخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لصحيفة «سبق السعودية».

حضور المصليين في أول جمعة من رمضان مبكرا إلى المسجد النبوي

وشهدت أروقة المسجد النبوي وساحاته في أول جمعة من رمضان احتشاد المصلين من داخل المملكة وخارجها من أجل التشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، فيما حرصت كافة الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة على خدمة زوار المسجد طوال اليوم.

خطبة المسجد النبوي خلال أول جمعة من رمضان

وبدأت خطبة الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ إمام في أول جمعة من رمضان بعد أن حمد الله تعالى قائلا: «إن الهدف الأسمى والغاية العليا من شعائر العبادات هو تحقيق التوحيد الخالص للخالق سبحانه وأن فريضة صوم رمضان تبرز فيها المقاصد العقدية العظيمة، ويصومه العبد اخلاصًا واحتسابًا، ومحبة وتعظيم لله وحده»، مستشهدا بالآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، وآية«وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».