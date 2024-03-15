أفضل دعاء للميت في أول جمعة من رمضان.. ردده باستمرار

الدعاء من أفضل الأعمال المٌستحبة في كل الأوقات وخاصة في شهر رمضان، فيكثر المسلم من الدعاء والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، ودعاء للميت في أول جمعة من رمضان، من أفضل الأمور التي يمكن للمسلم أن يقوم بها في هذه الأيام المباركة، ويرصد «الوطن» في السطور التالية عدد من الأدعية التي يمكن استخدامها في الدعاء للميت.

دعاء للميت في أول جمعة من رمضان

وعن دعاء للميت في أول جمعة من رمضان، أوضحت دار الإفتاء أن الشرع جعل الدعاء من الأمور المشروعة، التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى عن عثمان بن عفان -رضيَ الله عنه-: «كانَ النَّبيُّ إذا فَرغَ مِن دفنِ الميِّتِ وقفَ عليهِ، فَقالَ: استَغفِروا لأَخيكُم، واسأَلوا لَهُ بالتَّثبيتِ، فإنَّهُ الآنَ يسألُ»، ثم يدعوا كل منهم بما يشاء من الدعاء.

صيغ دعاء للميت في رمضان

وأوضح العلماء أنه لم يذكر في السٌنة النبوية صيغة مٌحددة في الدعاء للميت في رمضان، لكن هناك بعض التي يمكن الاستعانة بها في صيغ دعاء للميت في أول جمعة من رمضان منها:

- «اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له..اللهم اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم أغفر له وأرحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، اللهم اجعل عن يمينه نورًا، وعن شماله نورًا، ومن أمامه نورًا، ومن فوقه نورًا، حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا في نور من نورك».

- «اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب، وانفض الأهل والأحباب، فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب، اللهم ارحم من بقيت حياتهم تنبض في ذاكرتنا، وخلت أماكنهم بيننا، واختفت أصواتهم عن مسامعنا، واجعل لقائنا الطويل الفردوس الأعلى يا كريم».

دعاء للميت

ومن صيغ دعاء للميت في أول جمعة من رمضان التي يمكن ترديدها:

- اللهم أغفر لي وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والعافية ودفع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام، وتلاوة القرآن وتدبره.

- اللهم أغفر له وأرحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، اللهم اجعل عن يمينه نورًا، وعن شماله نورًا، ومن أمامه نورًا، ومن فوقه نورًا، حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا في نور من نورك.

- ربي لا تجعل رمضان يمر إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وذنوب موتانا، ورحمتهم ورحمتنا وجعلت مثواهم الجنة، وجعلتنا أحياءً وأمواتًا من عتقائك من النار».

-«اللهم اجعل من رحل من حياتنا وترك في قلوبنا ألم الفراق في جنات النعيم.. اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار.. ربنا اغفر له وارحمه إنّك أرحم الراحمين».