دعاء أول جمعة من رمضان.. اللهم نسألك الزيادة في البركات والهبات

تحل اليوم أول جمعة في شهر رمضان المبارك، وهو خير أيام الأسبوع، وشهر رمضان هو شهر الخير والبركة، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة دعاء أول جمعة من رمضان، فشهر رمضان هو خير شهور العام، وخلاله يحرص العديد من المسلمين على الاجتهاد في العبادة والإكثار من الدعاء خلال شهر رمضان، لا سيما في أيام الجمعة من هذا الشهر، لما فيها من خير كثير وبركة.

دعاء اول جمعة من رمضان

وعن دعاء اول جمعة من رمضان، فلا بد من الإشارة إلى أنّه لم يرد أي دعاء محدد أو صيغة معينة مأثورة في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة لهذا الدعاء، بحيث يعمل العبد على ترديدها بشكل مستمر، بل يمكن الاستعانة بأي دعاء يفضله العبد ويحب أن يستعين بها، أو أن يخاطب ربه بما يخطر على باله وقلبه.

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها العبد ضمن دعاء اول جمعة من رمضان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم نسألك الزيادة في البركات والهبات، ونسألك الإيمان واليقين، ونسألك الطاعة والقربات، ونسألك التقوى والخشية، واكتب لنا يا ربنا أن نكون من ورثة جنات النعيم.

- اللهم أرنا في هذا الشهر الكريم الحقّ حقًّا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنــا الباطـل باطلًا وكرهنا فيه، ونسألك يا ربنا أن تغمرنا بفيضٍ من عين جودك وخزائن رحمتك التي وسعت كلّ شيء.

دعاء اول جمعة من رمضان المستحب

دعاء اول جمعة من رمضان هو واحدا من الأمور التي يهتم بها العديد من المسلمين، فيوم الجمعة يستحب خلاله الدعاء لا سيما أن هذا اليوم قد خصه الله سبحانه وتعالى بساعة إجابة لكل دعاء.

ومن الأدعية المستحبة ضمن دعاء أول جمعة من رمضان هي:

- اللهم اجعل يوم الجمعة الأولى في شهر رمضان يوم مغفرة، اللهم اغفر لنا وأقسم لنا الجنّة من غير عذابٍ أو حساب، واجعل دعاءنا مستحاب، إنّك أنت العزيز الوهاب.

- اللهم في هذه الجمعة المبارك من هذا الشهر الفضيل، نسألك عفوك ورضاك ورحمتك بنا، وأعذنا يا ربنا من سخطك وغضبك والنار، اللهم أعذنا من نوم الغفلة يا أرحم الراحمين.