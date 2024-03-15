قرار عاجل من الأوقاف حول صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد في رمضان 2024

قالت وزارة الأوقاف، إنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بالمدن والمحافظات، بمعرفة كل مديرية حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مشددة على أهمية التخفيف عن المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار، وكبار السن، وبما يوفر الجو الروحاني المناسب خلال الشهر الكريم.

شروط الاعتكاف في المساجد

وحددت وزارة الأوقاف، ضوابط الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان 2024، التي أكدت من خلال أنه على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، لافتة أنّ الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة، وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر، والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

وأوضحت الأوقاف في بيان لها بشأن ضوابط الاعتكاف، أنّ أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد، كما يمنع منعا باتا توزيع أى كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف.

ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

حظر تصوير المعتكفين

وحذرت وزارة الأوقاف، من تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية، ويقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

وعلى من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، مُوضحة أنّ الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى الإمام أن يراعى سعة المكان للمُعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف.