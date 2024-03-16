يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، إيذاناً بصلاة سادس فجر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و48 دقيقة.

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ السبت 16-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ السبت 16-3-2024، في الساعة 4:37 صباحًا ومعه بداية صوم سادس أيام شهر رمضان المبارك.

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في سادس أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024 في كفر الشيخ في سادس أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و48 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.