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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم السبت 16-3-2024

كتب:

اسلام فهمي
12:30 ص | السبت 16 مارس 2024
أذان الفجر في المنيا- أرشيفية

أذان الفجر في المنيا- أرشيفية

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في المنيا اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، في تمام الساعة 4:40 صباحا.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريا لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم السبت 16-3-2024 الموافق 6 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:40 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا

وفي نفس اليوم سيُرفع آذان المغرب في تمام الساعة 6:6 مساءً، وبذلك سيبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم السادس من شهر رمضان 13:46، وستزيد مدة الصيام تدريجيا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

أذان الفجر في المنيا اليوم السبت

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، سيكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:5 مساءً، والعصر 3:31 مساءً، والمغرب 6:6 مساءً، والعشاء 7:22 مساءً.

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