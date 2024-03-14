ضبط عاطل بتهمة التعدي على زميله بسلاح أبيض في المنيا

تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عاطل له معلومات جنائية إثر إصابته بجروح في أماكن متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤال والده اتهم عاطل له معلومات جنائية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض -مطواة- كانت بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.