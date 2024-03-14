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دراما المتحدة

ضبط عاطل بتهمة التعدي على زميله بسلاح أبيض في المنيا

كتب:

محمد بركات
12:23 م | الخميس 14 مارس 2024
الداخلية

الداخلية

تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عاطل له معلومات جنائية إثر إصابته بجروح في أماكن متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤال والده اتهم عاطل له معلومات جنائية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض -مطواة- كانت بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات