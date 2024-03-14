قطع مياه الشرب عن قرى بمحافظة المنيا لمدة 15 ساعة غدا.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، انقطاع مياه الشرب غدا الجمعة عن بعض مراكز المحافظة من الساعة 8 مساءً ولمدة 15 ساعة.

انقطاع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مركزي مغاغة والعدوة والقرى التابعة لهما، وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خط طرد الصرف الصحي لمحطة رقم1.

تخصيص رقم ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».