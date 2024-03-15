بعد تصريحاتها برفضها للإنجاب.. كم عدد زيجات نجوى فؤاد؟

تصدرت الفنانة نجوى فؤاد، مؤشر محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها التي أثارت الجدل، بعدما كشفت أسرارًا جديدة عن حياتها الشخصية ومرضها في الفترة الأخيرة، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة من بينها رفضها للإنجاب.

وأوضحت قائلة: رفضت أخلف ودلوقتي ندمانة، وكنت أرفض حتى لا يتغير شكل جسمي، وخاصة أن في ذلك الوقت لم يكن هناك عمليات تجميل على مستوى عال من الاحترافية لعلاج آثار ما بعد الولادة، وفضلت ألا أنجب وأحافظ على فني وحبي حيث قدمت ما يزيد عن 270 عملا فنيا إلى جانب الرقص الشرقي.. ونرصد في السطور التالية عدد الزيجات في حياة نجوى فؤاد.

عدد زيجات نجوى فؤاد

اسمها الحقيقي عواطف محمد العجمي، وواجهت شائعات أنها تزوجت 17 مرة، ولكنها نفت ذلك في عدة تصريحات تلفزيونية سابقة في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا على شاشة CBC، مؤكدة أنها تزوجت 6 مرات فقط، وكانت المرة الأولى من الموسيقار أحمد فؤاد حسن عازف القانون وقائد الفرقة الماسية، والذي ساعدها في مشوارها الفني، بعدما وقعت مشكلات كبيرة بينها وبين عائلتها لاتجاهها للرقص، وتم حينها تسجيل زواجهما في مستخرج رسمي إذ كانت لاتزال قاصرة بذلك الوقت، ولكنهما انفصلا بعد عدة خلافات بينهما.

سبب انفصال نجوي فؤاد وأحمد رمزي بعد أقل من شهر زواج

وتزوجت نجوى فؤاد للمرة الثانية من مدرب الرقص كمال نعيم، ولكنها انفصلت عنه أيضًا، وكانت زيجتها الثالثة من الفنان أحمد رمزي، والذي لم يلبث سولا 17 يومًا حيث عرض عليها الزواج بعد انفصاله عن زوجته والدة ابنة نجلته كاميليا، وتم عقد قرانهما وبعدها كانت مرتبطة بعمل في أمريكا فطلبت منه تأجيل الزواج لحين الانتهاء من عملها وعادت من سفرها وجدته عاد لزوجته الأولى فطلبت منه الطلاق.

تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

وتعاني الفنانة نجوى فؤاد في الفترة الأخيرة من مشكلات صحية في العمود الفقري والذي جعلها غير قادرة على الحركة بشكل طبيعي وتستخدم عكازًا لمساعدتها على الحركة.