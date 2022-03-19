نجوى فؤاد: ندمانة إني ضحيت بالدراسة عشان الفن

قالت الفنانة نجوى فؤاد إنها ندمت على دخولها الوسط الفني وعدم إنجابها في شبابها وانشغالها بالأعمال الفنية عن حياتها الأسرية، لافتة إلى أنها ضحَّت بالدراسة والإقامة مع أهلها في الإسكندرية من أجل الفن.

وأوضحت «فؤاد»، خلال استضافتها ببرنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية «MBC مصر» أنها بعد أن تركت أهلها في الإسكندرية من أجل الفن جاءت إلى القاهرة وعاشت في غرفة لمدة 4 سنوات، متابعة: «ندمت إني ضحيت بالدراسة وأهلي في الإسكندرية بسبب الفن، وعشت في أوضة في القاهرة لمدة 4 سنوات».

وأضافت «فؤاد»: «رفضت الإنجاب في شبابي علشان مقعدش في البيت لكن دلوقتي ندمانة».

فؤاد: كل الناس بتسأل عليا إلا الوسط الفني

وأشارت «فؤاد»: إلى أنه كان هناك تلاحم أكثر في جيلها بين الفنانين: «الفنانون كانوا بيسألوا على بعض، في جيلنا إذا فنان غاب لمدة شهر مظهرش كان الكل يسأل عليه، وكل فنان كان بيعمل سهرة يوم الخميس علشان نلتقي ونشوف بعض».

وتابعت: «كان فيه تلاحم أكتر في جيلنا ولما حد يغيب كنا بنسأل عليه، لكن دلوقتي العائلات والجمهور هما اللي بيسألوا، وجيراني بيسألوا عليا وبيخبطوا على الباب لو مفتحتش ممكن يكسروا الباب، في الزمن الحالي بنغيب على بعض كتير ومش بنشوف بعض غير لما حد يموت، وكل الناس بتسأل عليا إلا الوسط الفني».