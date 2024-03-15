«بلينكن»: المنطقة تواجه تحديات كثيرة بسبب الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنَّ المنطقة تواجه تحديات كثيرة جراء الحرب في قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نبأها العاجل، أنَّ وزير الخارجية الأمريكي أكد في تصريحاته، أنه يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

بلينكن: بلادنا تريد رؤية خطة واضحة وقابلة للتطبيق في رفح

وأوضح «بلينكن»: «نعمل بشكل مكثف يوميا مع الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة، وبلادنا تريد رؤية خطة واضحة وقابلة للتطبيق في رفح الفلسطينية وهذا لم يحدث بعد».

نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: «نبذل أقصى جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع المحتجزين»، وواشنطن تعمل بشكل مكثف مع مصر وقطر وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وتابع: «الولايات المتحدة تبذل أقصى جهد للوصول إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قريباً»، «إسرائيل أرسلت فريق تفاوض لمتابعة مسار الاتفاق وهذا يعكس إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل».