أبرز المعلومات عن صاروخ فرط صوتي.. تملكه دول قليلة في العالم

استعرض الحوثيون قدراتهم العسكرية بتجربة صاروخ فرط صوتي، مشيرين إلى أن هناك نية لاستخدامه في الهجمات في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، واستهداف مواقع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة «نوفوستي» الروسية.

أبرز المعلومات عن صاروخ فرط صوتي الحوثي

- يعمل على الوقود الصلب

- سرعته تبلغ 8 ماخ (نحو 10 آلاف كلم في الساعة).

- تم تطويره بعد تجارب استمرت 3 أشهر.

ما هي الصواريخ الفرط صوتيه

يطلق اسم صاروخ فرط صوتي على الصواريخ التي تزيد سرعتها عن 5 ماخ (نحو 6000 كيلومتر في الساعة)، وتتوفر تلك الصوراريخ لدى عدد قليل من الصواريخ في العالم، وفقًا لروسيا اليوم:

دول تملك صاروخ فرط صوتي

أمريكا

- تملك أمريكا صاروخ X-51 Waverider الأمريكي.

- طور من شركة بوينغ لاختبار التكنولوجيات الفرط الصوتية الضاربة.

- يفترض أن تحمله طائرات «إف – 35» و«بي – 2» أو «بي – 52».

- يطلق إلى مدى 1100 كيلومتر.

روسيا

- استطاعت منذ 6 أعوام تطوير كل أنواع الصواريخ الفرط الصوتية.

- صاروخ كينجال العملياتي وتبلغ سرعته 12 ماخ (نحو 13500 كيلومتر/ساعة).

- صاروخ تسيركون المجنح الذي يخصص لإصابة السفن البحرية، وحاملات الطائرات وسرعته 9000 كيلومتر/ساعة.

- صاروخ أفانغارد الاستراتيجي لإصابة أي هدف على الكرة الأرضية محلقا بسرعة تصل 30000 كيلومتر/ساعة.

الصين

- تملك الصين صاروخ DF-27 الفرط الصوتي الصيني الذي تم اختباره بنجاح في فبراير 2023.

- صاروخ DF-41 الباليستي العابر للقارات اختبر في بحر الصين الجنوبي ويبلغ مداه الأقصى 9300 كيلومتر.

- صاروخ DF-21D المتوسط المدى الذي يطلق عليه اسم قاتل حاملات الطائرات وتبلغ سرعته 10 ماخ.

إيران

- تملك إيران صاروخ فتاح الإيراني.

- قادر على التحليق بسرعة تصل إلى 15 ضعفاً سرعة الصوت.

- يصل مداه الأقصى إلى 1400 كيلومتر

- تصل سرعته إلى 13 و15 ماخ.

كوريا الشمالية

- تمتلك صاروخ هواسونغ 8 الكوري الشمالي.

- صاروخ باليستي مزود برأس قتالية حائمة فرط صوتية.

- يشبه من حيث المظهر الخارجي، صاروخ DF-17.