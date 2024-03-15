«مريم» تغلبت على المرض بـ«الفن والرياضة»: إعاقتي لم تعد عقبة

«باحب الكرة ونفسى أبقى زى محمد صلاح وأمثل مصر قدام العالم»، بهذه الكلمات عبّرت «مريم محمد»، صاحبة الـ23 عاماً عن حبّها لكرة القدم. وأوضحت لـ«الوطن» أنها تجتهد فى التدريبات حتى تصبح محترفة مثله وتتمكن من تمثيل الدولة أمام الجماهير.

تعانى «مريم» من طيف التوحّد والتأخر الذهنى وتأخر فى النمو منذ ولادتها، وخضعت للعلاج لفترات طويلة من عمرها، واعتادت من صغرها على مشاهدة مباريات كرة القدم مع الأسرة وتحب اللعبة وتفاصيلها، مما دفعها -بدعم من أسرتها- إلى التوجه لمركز الشباب الموجود بالقرب من المكان الذى تسكن فيها بالجيزة للاشتراك فى التدريب بالنادى، وبدأت مسيرتها تجاه تحقيق حلمها فى إتقان كرة القدم.

ليس فقط كرة القدم، لعبت مريم «الكاراتيه» وأتقنته، كما مارست رياضات أخرى كالسباحة، وكرة السلة، وتقول: «أنا إنسانة رياضية وباحب الرياضة جداً بشكل عام، وأنا بطل فى كل حاجة»، وبخلاف الجانب الرياضى، تتمتع أيضاً بجانب فنى، فهى تحب التمثيل ولديها مهارة جيّدة فيه، ولم تجعل إصابتها بالتوحّد أو التأخر الذهنى، الذى بدوره يؤثر على نطقها بعض الكلمات ومخارج الألفاظ، أن يكون عقبة أمامها، فتوجهت لحضور ورش تدريبية للتمثيل إلى أن تمكنت من تقديم عدد من العروض المختلفة.

وأضافت: «أكبر مشكلة بتقابلنى فى التمثيل هى إنى مش باعرف أنطق كل الكلمات بشكل سليم، لكن باشتغل على ده بالتعاون مع المدربين، وأنا باكون حريصة على الوصول للنطق السليم لأنى باحب التمثيل، فلازم أتغلب على أى عقبات».