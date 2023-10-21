تخصيص مركز رياضي لتدريب أطفال التوحد وذوي الهمم في الوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، للعام الأول على أرض المحافظة انطلاق المركز الرياضي لتدريب أطفال التوحد والإعاقات الذهنية تحت شعار «قادرون باختلاف» للعام 2023- 2024 من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد المتمثلة في إدارة التنمية الرياضية بالمحافظة.

ألعاب رياضية لذوي الهمم في الوادي الجديد

وقال، بهاء الدين شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه يتم تدريب الأطفال في «ألعاب القوى - تنس الطاولة - كرة القدم - مهارات أساسية - كاراتيه»، للمرحلة السنية من 2005 حتى 2014.

رفع مستوى المهارة الحركية لذوي الإعاقة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى المهارات الحركية والقدرات الذكائية لأبنائنا من ذوي القدرات واكتساب بعض المهارات الفنية من الألعاب المختلفة والعمل على دمجهم في المجتمع، وإشراكهم في البطولات المحددة لهم.

وأشار إلى أنه يتم التدريب بمركز التنمية الشبابية بالخارجة، أيام «الاثنين - الجمعة»، من كل أسبوع الساعة 5 عصراً، كما أن الدعوة مفتوحة لجميع أبنائنا من ذوي القدرات أصحاب الإعاقة الذهنية وأطفال التوحد.