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في أول جمعة بشهر رمضان.. أخبار غزة تثير قلقا عالميا بسبب الوضع الإنساني

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
10:04 م | الجمعة 15 مارس 2024
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

في أول جمعة في شهر رمضان المبارك، لا تزال أخبار غزة تحمل العديد من الانتهاكات غير الإنسانية، إذ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أهالي القطاع، الذين اتخذوا من الخيام بيوتا بعدما قصفت طائرات الاحتلال الوحدات السكانية في مختلف المناطق.

كما يواجه الأهالي صعوبة في توفير الطعام والشراب، خاصة في شهر رمضان والساعات الطويلة من الصيام، إذ أصبح القطاع على شفا مجاعة كبيرة تهدد الجميع بخطر الموت.

أخبار غزة

وفي آخر الأخبار الخاصة بقطاع غزة، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

فيما أشارت الصحة الفلسطينية، إلى وجود ارتفاع كبير في عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31490 شهيدا و73439 مصابا منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر.

الاتحاد الأوروبي عن أخبار غزة: الوضع كارثي

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الأوضاع في غزة تشكل كارثة إنسانية وهي غير طبيعية، بالإضافة إلى أن صعوبة تمرير المساعدات الضرورية إلى القطاع يجعل الأمر مستحيلاً.

ويأتي ذلك في أعقاب استعداد قوات الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوما على مدينة رفح، وتعليقا على ذلك، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، تحذيرها من قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن بدء عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة وارتكاب مجزرة جديدة، واستكمال جرائم التهجير بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت الرئاسة، على موقفها الرافض للعمليات العسكرية في رفح، وعدم تهجير الفلسطينيين من غزة، موضحة أن ذلك يعتبر خطا أحمر، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم إسراء طارق أبو سعدة