قيادية بـ«حماة الوطن»: مصر لن تتخلى عن دعمها للأشقاء في قطاع غزة

ثمنت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن، وأمينة الحزب بالوراق بالجيزة، تنظيم شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح؛ لتأكيد رفضهم للعدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين وعزمهم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن وقفة متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي هو تأكيد لموقف لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

مصر لن تتخلى عن دعمها لأشقائها في قطاع غزة

وأضافت حنان شرشار، في بيان لها، أن مصر لن تتخلى عن دعمها لأشقائها في قطاع غزة، وستظل تؤكد أن أي حل للقضية الفلسطينية لن يكون بدون الاعتراف أولًا من قبل المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطين المستقلة، مُشيرة إلى أن مصر من الدول التي لم تتراجع عن موقفها وتظل حتى الآن تبحث سبل وقف الحرب هناك على خلاف كافة الدول التي تحدثت فترات بداية الحرب وهدأت.

مصر مستمرة في دعمها لحين وقف إطلاق النار

وأوضحت حنان شرشار، أن مصر مستمرة في دعمها لحين وقف إطلاق النار واللجوء لمائدة التفاوض التي لن تنجح بدون الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، فهي أول من تصدت لمحاولات مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية.

وأشارت إلى أن ما يقوم به التحالف الوطني خلال الفترة الأخيرة من مساعدات إغاثية وإنسانية هو ترسيخ لفكرة الترابط والتعاون وإعادة لإحياء ترابط وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني لتوحيد المشاركة بما يحقق رؤية وأهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري.