«حماية المستهلك» يقدم نصائح مهمة عند شراء الأجهزة الكهربائية.. تعرف عليها

حدّد جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح المهمة عند شراء الأجهزة الكهربائية، مشدّدًا على ضرورة تحديد إمكانيات ومواصفات السلعة المطلوبة والغرض من شراءها، وذلك قبل مقارنة سعرها ومواصفاتها بمثيلاتها في السوق، مع التركيز على استهلاك الطاقة والتأكد من الاسم والعلامة التجارية.

التأكيد من بلد المنشأ

وضمن النصائح التي حددها الجهاز في تقرير له، ضرورة التأكد من بلد المنشأ والوكيل أو المستورد والاطلاع على مدة وشروط وبيانات الضمان، فضلاً عن التأكد من توافر مراكز خدمة ما بعد البيع الخاصة بالسرعة.

ووفق جهاز حماية المستهلك، فأنه في حالة الاستلام الآجل ينبغي تحديد ميعاد الاستلام في إيصال الحجز أو فاتورة الشراء، وعند الشراء يجب مراعاة فحص السلعة عند الاستلام والتأكد من كفاءة عملها، ووجود كل المواصفات المتفق عليها وتجربتها، والتأكد من الحصول على فاتورة صادرة من محل الشراء.

تعليمات بعد الشراء

وشدد الجهاز على ضرورة التأكد من الحصول على شهادة ضمان صادرة من الشركة الضامنة، وفي حالة شراء سلعة مستعملة لا بد وأن يكتب حالتها وما بها من عيوب في فاتورة الشراء.

وحث الجهاز على إتباع مجموعة من التعليمات بعد عملية الشراء، وهي أن يتم التركيب من خلال الشركة للحفاظ على الضمان، وقراءة دليل استخدام السلعة والإرشادات الخاصة بها؛ لتجنب حدوث أي تلف في السلعة، بسبب سوء الاستخدام.

ويجب تجربة السلعة بشكل كاف للتأكد من خلوها من العيوب، وفي حالة ظهور أي عيوب أو نقص المواصفات المتفق عليها، يجب أن يلجأ المشتري إلى التاجر لاسترجاع أو استبدال السلعة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها.