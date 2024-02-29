نصائح من «حماية المستهلك» عند شراء تمور رمضان: تأكد من عدم وجود ثقوب

يُقبل المستهلكون خلال الفترة الحالية على شراء التمور تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، نظرا لأن الصائمين يتناولونها بشكل يومي لما تحتويه من كمية من السكريات المفيدة للجسم كما تساعد على سهولة الهضم والنشاط.

نصائح شراء التمور في رمضان

ومع إقبال المواطنين على شراء ما يلزم من التمور ضمن استعدادهم لاستقبال شهر الصيام، ترصد «الوطن» خلال هذا التقرير بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء التمور، والتي أعلنها جهاز حماية المستهلك في نشرة استرشادية على موقعه الرسمي، وجاءت كالتالي:

- تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار وعوادم السيارات والذباب.

- يجب التأكد من خلوها من الحشرات الحية مثل السوس أو النمل أو الحشرات الميتة بين حبات التمر أو بداخلها.

- يمكن اكتشاف الحشرات بالمشاهدة والملاحظة لها، أو من خلال الآثار الدالة عليها مثل وجود ثقوب بحبات التمر.

- تجنب شراء التمور التي بها تغير في الرائحة واللون وكذلك التمور التي بها أي أعفان.

- تجنب شراء التمور المخزنة من العام الماضي، من خلال التأكد من تاريخ الإنتاج الحديث.

انطلاق المهرجان الدولي الرابع للتمور

جدير بالذكر أنَّ المهرجان الدولي الرابع للتمور بدأت فعالياته أمس ويستمر حتى 5 مارس المقبل، ويستقبل زواره من الـ10 صباحاً إلى الـ9 مساًء بحديقة الحرية بالزمالك، ويتم تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد العربي للتمور، ويعرض المهرجان أنواعا مختلفة من التمور من عدة دول عربية من بينها السعودية وسوريا وليبيا والأردن والسودان واليمن، كما تشارك محافظة الوادي الجديد بعرض أجود أنواع التمور والمنتجة محليًا.