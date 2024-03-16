دعاء لأهل فلسطين في رمضان.. اللهم أخرجهم من أشد الضيق إلى أوسع الطريق

شهر رمضان من الأشهر التي يُستحب فيها الإكثار من الدعاء، لذا يحصر كثير من المسلمين خلال هذه الأيام المباركة على ترديد دعاء لأهل فلسطين، خاصة أن هناك أدعية عديدة يمكن ترديدها والاستعانة بها في هذ الإطار، آملين من الله عز وجل أن يتسجيب لهم ويحقق نصرتهم.

دعاء لأهل فلسطين في شهر رمضان

وقال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لـ«الوطن»، إن دعاء لأهل فلسطين يمكن ترديده في أي وقت من اليوم، لاسيما أن للصائم دعوة لا تُرد، كما أنه من المستحب أن يحرص العباد على ترديد هذا الدعاء في كل وقت من العام وألا يقتصر فقط على شهر رمضان.

وأكد «هندي»، أن دعاء لأهل فلسطين واحد من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة على العبد أن يلتزم بها ويحرص على ترديدها دون غيرها، بل إن هذا الدعاء واحد من الأدعية المرنة، التي يمكن فيها للمسلم أن يخاطب ربه بما يشاء وبما يخطر على باله.

دعاء لأهل فلسطين المستحب

وهناك أكثر من دعاء يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء لأهل فلسطين، كما أنه يمكن للعبد أن يدعو لهم بأي من الأدعية التي تخطر على باله وقلبه، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار:

- اللهم أخرجهم من أشد الضيق إلى أوسع الطريق.

- اللهم كن لأهل غزة عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنا، واحرسهم بعينك التي لا تنام.

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى وجود دعاء لأهل فلسطين المستحب وهو:

- اللهم يامن لا يُهزم جنده، ولا يُخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا .

- اللهم صوب رميهم، وثبّت أقدامهم، وانصرهم نصرًا عزيزًا.