دعاء لأهل فلسطين.. اللهم انصر غزة

يعد دعاء اللهم انصر غزة من الأدعية التي رددها الكثير من الناس خلال الفترة الحالية خاصة بعد أن تعرضت الأراضي الفلسطينية لغزو غير آدمي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استباحت دماء الفلسطينيين والانتقام من المدنيين الأبرياء.

اللهم انصر غزة

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية الأدعية المستحبة لأهالي غزة لترديدها بنية نصرتهم على الاحتلال الإسرائيلي.

رحماك بغزة يا الله.. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم انصر غزة اللهم لا ترفع للكيان المحتل في القدس وغزة راية، ولا تحقق لجيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يا رب العالمين لجميع الناس آية.

يا رب انقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك.

دعاء لأهل فلسطين وغزة

اللهم انصر الشعب الفلسطينى اللهم انصر غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمع صفوفهم، واشف مصابيهم وارحم شهداءهم.

اللهم عليك بمن اعتدى عليهم اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداءهم، اللهم نسألك أن تقبل دعاءنا لهم، اللهم تصدق بهم علينا، اللهم لا ترنا فيهم ما يحزننا وما يقبض قلوبنا.