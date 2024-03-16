80 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ورفح الفلسطينية

قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل ومبان في مخيم النصيرات ومدينة رفح بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 80 فلسطيني، بخلاف عشرات المصابين، بحسب ما ذكرت وكالة «وفا».

قوات الاحتلال تقصف بناية سكنية من 7 طوابق

ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية من 7 طوابق، كانت تضم نازحين بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات، وما زال العديد منهم تحت الأنقاض، كما قصفت قوات الاحتلال منزلًا مأهولًا في شارع الجلاء بمدينة غزة، وهناك أيضًا مفقودون.

أفادت الوكالة بارتفاع عدد الشهداء إلى خمسة على الأقل، وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في حي التفاح بمدينة غزة، وكذلك ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي النصر بالمدينة.

قوات الاحتلال ترتكب عدة مجازر منذ فجر اليوم

وفي قصف منزل عائلة الطباطيبي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ارتقى 36 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب آخرون، وجرى نقل عدد من الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قنابل الإنارة في سماء البلدة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في خربة العدس، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، ومنذ فجر اليوم ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مجازر على قطاع غزة ما أدى إلى ارتقاء نحو 80 شهيدًا، إضافة إلى إصابة العشرات.