إلزام جامعة جنوب الوادي بدفع التأمينات للعاملين نظير مكافأة الامتحانات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام جامعة جنوب الوادي بأن تؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاشتراكات المستحقة عن مكافأة الامتحانات التي صُرفت إلى العاملين بالجامعة.

مكافأة الامتحانات تدخل ضمن عناصر الاشتراك التأميني

وقالت المحكمة، إنه لما كانت مكافأة الامتحانات المقررة للعاملين بجامعة جنوب الوادي، وعلى ما جرى به إفتاء الجمعية العمومية، هي في حقيقتها مبلغ نقدي يصرف بصورة جماعية لهؤلاء العاملين لقاء عملهم الأصلي إضافة إلى الأجر الأساسي المستحق لكل منهم، ومن ثم فإنها تدخل ضمن عناصر الاشتراك؛ الأمر الذي يقع على عاتق الجامعة التزامَا بالقانون أداء مبالغ الاشتراك عنها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

واضافت الفتوى، أما مدى إمكانية التجاوز عن مطالبة الهيئة للجامعة بحصر تلك المبالغ التي لم يتم إخضاعها عن فترة العشر السنوات السابقة على تاريخ مطالبة الهيئة للجامعة، فإنه لما كانت حقـوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قِبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك عملا بنصي المادتين (156) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، و(147) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وفى المجال الزمنى للعمل بأحكام كلّ منهما، ومن ثم فإن حق الهيئة في مطالبة الجامعة بأداء الاشتراك عن المكافآت التي كانت تصرف للعاملين ولم يتم إخضاعها طوال فترة العشر السنوات السابقة علي مطالبة الهيئة للجامعة مازال قائمًا لعدم مضي مدة التقادم الطويل المُسقط عن تلك الفترة.

واستكملت الفتوى، بأنه لا ينال مما تقدم أن جامعة جنوب الوادي قامت بخصم مكافأة الامتحانات من المنبع لصالح صندوق التأمين الخاص للعاملين بالجامعة؛ حيث إن العبرة بقرار صرف هذه المكافأة الجماعية للعاملين وأن هذه المكافأة كانت نظير عملهم الأصلي بالجامعة، دون النظر إلى ما آلت إليه هذه المكافأة وأوجه استخدامها ما دامت لصالح العاملين.