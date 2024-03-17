موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024
كتب:
مصطفى عنز
12:01 ص | الأحد 17 مارس 2024
رمضان 2024
يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، إيذانًا بصلاة سابع فجر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و50 دقيقة.
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم
تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، إذ يحين في تمام الساعة 4:36 صباحًا ومعه بداية صوم سابع أيام شهر رمضان المبارك.
موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم
ةبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر بعده بدقائق قليلة، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.
عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 17-3-2024 في كفر الشيخ
يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 17-3-2024 في كفر الشيخ في سابع أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و50 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.