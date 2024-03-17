يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، إيذانًا بصلاة سابع فجر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و50 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، إذ يحين في تمام الساعة 4:36 صباحًا ومعه بداية صوم سابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

ةبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر بعده بدقائق قليلة، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 17-3-2024 في كفر الشيخ

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 17-3-2024 في كفر الشيخ في سابع أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و50 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.