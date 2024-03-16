الغزالي يظهر في مسلسل الحشاشين.. كيف تصدى لخطر الباطنية وطائفة حسن الصباح؟

ظهر الإمام أبو حامد الغزالي في الحلقة الخامسة من مسلسل «الحشاشين» المعروض حاليا على قناة DMC، حيث يجسد دوره الفنان نضال الشافعي.

الغزالي ظهر في حلقة درس ضمن أحداث المسلسل، وتاريخيًا عُرف بحجة الإسلام وله العديد من المؤلفات التي تم تحقيقها على أيدي المتخصصين، وتشير صفحات كتبه إلى تجربته في الفلسفة واكتساب العلوم.

كتاب «المنقذ من الضلال»

وترك حجة الإسلام مصنفات عديدة في جميع العلوم المعروفة لأهل عصره، ومن بينها كتابه «المنقذ من الضلال» الذي يروي أزمة الشك التي انتابته وميزته عن علماء عصره.

في تصدير الكتاب الذي جاء بتحقيق الدكتور محمد محمد أبو ليلة، والدكتور نورشيف عبد الرحيم رفعت، يتناول الكتاب دوره الإمام الغزالي (1059 م- 1111 م)، في مواجهة الفرق الباطنية التي تنتمى إليها فرقة «الحشاشين» وزعيمها حسن الصباح.

وجاء في الكتاب: في عام 487هـ / 1085 م، وهو نفس العام الذي رحل فيه الإمام الغزالي إلى نيسابور عهد إليه الخليفة المستظهر مع بداية خلافته أن يؤلف كتابا يرد فيه على الفرقة الإسماعيلية التي يعرف أتباعها في خراسان بالتعليمية فسر بهذا التكليف.

الغزالي يتصدى لفرقة حسن الصباح

ألف الغزالي (1059 م- 1111 م)، كتاب «المستظهري أو فضائح الباطنية»، حيث كان خطر الباطنية آنذاك ينشر في كل مكان وشررها يتطاير في أنحاء الخلافة، ما يهدد البلاد والعباد بالخطر ويهدد حياة الرؤساء الكبار والعلماء بوجه خاص حيث كان الباطنيون يغتالون الشخصيات الكبيرة في المجتمع، ويهددون الذين يتصدون لكشف زيفهم ودحض أباطيلهم، وقد اعتدوا بالفعل على بعض الشخصيات في الأماكن المتفرقة في أنحاء الخلافة.

وقبل الإمام الغزالي التحدي فشهر سيف علمه على الباطنية بعد أن ألمّ بعلومهم ومناهجهم وأصول دعوتهم وبمصادرهم ومواردهم، وانبرى يناقشهم ويتتبع آرائهم يكشف أمرهم للجميع حقيقة مذهبهم وخفايا دعوتهم وخطرهم على الإسلام والمسلمين.