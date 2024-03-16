حالة واسعة من الاهتمام يظهرها الجمهور حول موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 على قناة dmc اليوم، إذ من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة في المسلسل تحولا مهما في الأحداث من خلال خطة حسن الصباح لاغتيال الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله، خلال زيارته إلى أصفهان، وتكشف أحداث الحلقة الجديدة مصير خطة الصباح في ظل التعزيزات الأمنية المكثفة التي قام بها الوزير نظام الملك في السلطنة.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 على قناة dmc اليوم، على منصة WATCH IT الإلكترونية الساعة 7:15 مساء قبل ساعتين من موعد عرضها التلفزيوني.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. حسن الصباح يخطط لقتل الخليفة العباسي

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 على قناة dmc اليوم

كشفت شبكة قنوات dmc عن موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 على قناة dmc اليوم، وهو الساعة 9:15 مساء، بينما تعرض الساعة 11 على قناة dmc دراما، وتعاد الحلقة الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 4:15 مساء.