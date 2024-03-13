تغنت أم كلثوم بكلماته.. من هو عمر الخيام صديق حسن الصباح في الحشاشين؟

يحفل مسلسل الحشاشين الذي يعرض حاليا ضمن الدراما الرمضانية، بالعديد من الأحداث التاريخية المؤثرة، كما يزخر بالشخصيات ذات الأثر الممتد في مجالات عدة ومنها شخصية الشاعر عمر الخيام، أحد أصدقاء حسن الصباح «كريم عبد العزيز» بطل العمل الدرامي، فمن هو عمر الخيام الذي تغنت بكلماته كوكب الشرق أم كلثوم؟

نيقولا معوض يقدم دور عمر الخيام بالحشاشين

ويقدم شخصية عمر الخيام في مسلسل الحشاشين الفنان اللبناني نيقولا معوض، و«الخيام» شاعر فارسي من أبرز إبداعاته رباعيات عمر الخيام، التي غنت منها كوكب الشرق أغنية بالعنوان نفسه من ترجمة الشاعر أحمد رامي.

ونشر أحمد رامي في الكتاب المترجم عن الفارسية بعنوان «رباعيات عمر الخيام» جانبا من حياة الشاعر الفارسي قائلا في المقدمة:

- ولد غياث الدين عمر أبوالفتح بن إبراهيم الخيام (عمر الخيام) في نياسبور عاصمة خراسان عام 1040م في عهد السلطان أرطغرل أول ملوك السلاجقة.

صداقة الخيام والصباح ونظام الملك

ويعتمد أحمد رامي في ترجمته عن شخصية عمر الخيام على عدد من المصادر المترجمة، ويقول: عمر الخيام كان رجلا فاضلا تضلع في علمي النجوم والحكمة، وكان نظام الملك وعمر الخيام وحسن الصباح يحصلون على العلم في نيسابور.

وأضاف أن ثلاثتهم كانوا زملاء في الدراسة، وتعاهدوا على أن يرعى من يؤتيه الحظ منهم مكانا ساميا أخويه الآخرين، ولما أصبح نظام الملك وزيرا للبلاد عزم الخيام والصباح على الالتحاق به.

- وكان الصباح شيعيا يكره نظام الملك لأنه سني، فدفعه خبث طويته إلى دس الدسائس له عند السلطان، وهرب الصباح إلى أزربيجان زمنها إلى الشام ومصر سنة 471 هـ.

- توفي عمر الخيام عام 1123م في عهد السلطان سنجر.

رباعيات الخيام

وجاء في تصدير «رباعيات الخيام» في الطبعة الخامسة والعشرين، بقلم ابن أحمد رامي: «بين يديك الآن الطبعة الخامسة والعشرون من رباعيات الخيام التي ترجمها نظما عن الفارسية والدي الشاعر أحمد رامي، وقد بدأ في ترجمتها في باريس عام 1923، بعد دراسته اللغة الفارسية في مدرسة اللغات الشرقية في جامعة السربون وقد صدرت الطبعة الأولى في القاهرة في صيف 1924».

وتغنت أم كلثوم بـ«رباعيات الخيام» عام 1950 من ألحان رياض السنباطي.