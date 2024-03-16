خبير اقتصادي يجيب: أيهما أفضل «شراء الذهب أم شهادة ادخار ثلاثية»؟

في الوقت الراهن، تظهر الأسواق المالية والاقتصادية تقلبات متزايدة، ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن أفضل طرق لحفظ قيمة أموالهم وتحقيق عوائد مستقرة، ويعتبر الذهب منذ القدم ملاذا آمنا للمستثمرين في الأوقات العصيبة، نظرا لقدرته على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل، وتقديم حماية ضد التقلبات الاقتصادية.

وتقدم شهادات الادخار الثلاثية المعروفة أيضا بالودائع الثلاثية فرصة لتحقيق عوائد مضمونة ومستقرة عبر فترات زمنية معينة، مع الحفاظ على درجة معينة من الأمان وعدم التعرض لمخاطر السوق، وتوضيح مزايا الاستثمار في الذهب والشهادات الإدخارية

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أيهما أفضل حاليا الذهب أم شهادات الإدخار الثلاثية الحالية للمستثمرين، وفقا لما أشاد به بلال شعيب الخبير الاقتصادي.

خبير يجيب: أيهما أفضل الذهب أم شهادات الإدخار الثلاثية؟

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن اختيار الاستثمار في الذهب مقابل الأوعية الإدخارية يعتمد على عدة عوامل تتضمن سن المستثمر، واحتياجه للعائد، وطبيعة الاستثمار المطلوب، سواء كان قصير أم طويل الأجل.

ويُعَدّ الذهب استثمارًا طويل الأجل، حيث يُعتَبر ملاذًا آمنًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة، لكنه غالبًا لا يوفر عائدًا دوريًا يمكن صرفه بشكل منتظم، بينما توفر الأوعية الإدخارية عادةً عوائد دورية يمكن استلامها بانتظام، ما يجعلها أكثر مرونة للمستثمرين الذين يحتاجون إلى دخل ثابت.

وأضاف «شعيب» من ناحية أخرى، يعتبر الذهب استثمار عالي المخاطر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث يشهد تقلبات كبيرة في الأسعار نتيجة لتأثيرات السوق والعوامل الجيوسياسية، بينما تعتبر الأوعية الإدخارية بديلًا أكثر استقرارًا ومنخفضة المخاطر، حيث توفر فرصة لتحقيق عائد مضمون مع الحفاظ على رأس المال.

وبحسب شعيب، فإن عملية تقييم الذهب في مصر تعتمد على عدة عوامل، مثل سعره في البورصات العالمية وقيمة الدولار في السوق المحلية، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن الظروف الاقتصادية والسياسية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الذهب، كما حدث في حالات سابقة مثل تدخلات الاحتكار التي أدت إلى صعود ملحوظ في الأسعار.

وأكد «شعيب» أنه باستناد إلى هذه العوامل ومتطلبات المستثمر، يمكن للشخص اتخاذ القرار الأمثل بين الاستثمار في الذهب والأوعية الإدخارية، حيث يمكن أن يكون الذهب مناسبًا للاستثمار طويل الأجل بينما توفر الأوعية الإدخارية السلامة والعائد الدوري للاستثمار قصير الأجل.