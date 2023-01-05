خبير مصرفي: شهادات الإدخار 25% تساهم في خفض الأسعار تدريجيًا

طرح أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول بالسوق المصرفي المصري صباح أمس الأربعاء، شهادات ادخار بعوائد تفضيلية 25% سنوي و22% شهري.

«بدره»: إصدار شهادات الـ25% استكمالا لقرارات المركزي المعلنة في ديسمبر

ويرى الدكتور محمد بدره، الخبير المصرفي، أنَّ إصدار الأوعية الإدخارية الجديدة؛ شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعائد 25% و22.5%، كان متوقعا من البنوك بعد قرار المركزي نهاية العام الماضي بزيادة الفائدة 3% دفعة واحدة، لكنه تأخر قليلا ليتزامن مع بداية العام الجديد.

وأضاف «بدره» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الشهادات الجديدة قادرة على سحب السيولة الزائدة من الأسواق والحد من المضاربة على أوعية غير مدرة للعائد مثل «الذهب» و«الدولار» بأوعية أرباحها مضمونة تصل لـ 25% سنويا و22.5% شهرياً، وهو الهدف الرئيسي للبنوك الحكومية من إصدارها.

تقليل حجم الكاش وخفض الأسعار

وأكد: أ«شهادات الـ 25% قادرة على امتصاص قدر كبير من السيولة بالأسواق وتوجيهها نحو الأوعية الإدخارية الرسمية بالبنوك، ما يحقق عائد لحامل الشهادة ويساهم في المقابل بتقليل حجم الكاش، وبالتالي أسعار السلع ستنخفض تدريجيا».