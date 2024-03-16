«صحة المنيا» توقع الكشف على 1486 حالة بالمجان في قافلة بمركز سمالوط

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن توقيع الكشف على 1486 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية داقوف التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال بمركز سمالوط على مدار يومى 13 و 14 مارس الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف على 1486 حالة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 344 حالة جراحة، و220 حالة باطنة، و412 حالة أطفال، و66 حالة أسنان، و72 حالة نساء، و30 حالة تنظيم أسرة، و222 حالة جلدية، و130 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار «حسنين» إلى إجراء 136 تحليلا متنوعا و7 حالات أشعة سينية و112 كشف مبكر للضغط والسكر، و7 حالات خلع أسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ128 متردداً.