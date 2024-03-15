جامعة المنيا تحصد ثلاثة مراكز في الملتقى القمي للمبادرات الطلابية

شارك وفد طلابي بجامعة المنيا في منافسات الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية «دمج الطلاب من ذوي القدرات الفائقة والطلاب الأسوياء»، تحت شعار «مبدعون باختلاف 3»، الذي نظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلوان.

تقديم جميع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

حيث حققت الجامعة المركز الثالث عن مبادرة «علشانك»، التي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الحرم الجامعي من خلال منصة رقمية موحدة، سواء تدريبات متنوعة، أو محتوى دراسي، أو كتب تناسب جميع احتياجاتهم أو خدمات إدارية، والمركز الرابع عن مبادرة الجهاز التكنولوجي الدليلي لخدمة ذوي القدرات الخاصة، والمركز الخامس عن مبادرة «Fenostevia» لإنتاج الفينواستيفيا.

مواهب الطلاب ودمج ذوي الهمم

أعرب الدكتور عصام فرحات، عن سعادته لما حققه وفد جامعة المنيا خلال مشاركتهم بالفعاليات، التي استهدفت إبراز مواهب الطلاب ودمج ذوي الهمم ومشاركتهم جنباً إلى جنب مع الطلاب الأسوياء بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن دعم الطلاب من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع هي أهم الأهداف والتوجهات التي وضعتها مصر والقيادات السياسية، وتقوم الجامعة بدورها وتسليط الضوء على تلك المواهب التي تزخر بهم، ودفعهم لمزيد من المشاركات الإيجابية في الفعاليات المختلفة، وتشجيعهم على حصد المزيد من الإنجازات والمراكز المتقدمة.

شارك بالوفد الطلابي وحقق المراكز فيه كل من الطالب ماجد موسى طرف سفلي، ويحيى زكريا إعاقة حركية، ومصطفى صالح «طرفين سفليين»، وأحمد ناجي «بدون إعاقة» كشرطاً لمشاركته بجانب زملائه، بإشراف من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور يسري خلاف مدير مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة، ورافق الوفد الدكتور سويسي رمضان.