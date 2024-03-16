يعد مسلسل مسار إجباري من المسلسلات الاجتماعية التي يحرص العديد من المشاهدين على متابعته، خصوصا بعدما تصاعدت أحداثه بقتل والد أحمد داش الذي يجسد دور حسين وعصام عمر «علي»، ومعرفتهما أن والدهما توفي بفعل فاعل، فضلا عن محاولاتهما إثبات براءة الدكتور صفوت مصباح المتهم بقتل الطالبة حبيبة التي كان يدرس لها في الجامعة، ودفاعهما عنه، لتتوالي الأحداث في مسلسل مسار إجباري الحلقة 6 اليوم السبت.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة cbc الحلقة السادسة اليوم

وعن موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة cbc الحلقة السادسة اليوم، فيتم بث العرض الأول للحلقة 6 من مسلسل مسار إجباري على قناة cbc في تمام الساعة 6:05 مساء بعد انتهاء أذان المغرب مباشرة، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9 من صباح اليوم التالي، ويتم عرضها على قناة ON في تمام الساعة 6:45 مساء، وعلى قناة ON drama في تمام الساعة 10:30 مساء.

ويحاول حسين وعلي إثبات براءة الدكتور صفوت مصباح من تهمة قتل الطالبة حبيبة في مسلسل مسار إجباري، ما جعلهما يتوجهون إلى ابنة خالة حبيبة في محاولة للوصول إلى خيط يدلهما على القاتل الحقيقي، لتؤكد لهم أن الدكتور صفوت بريء ولم يقتلها.