كاتب صحفي: «المتحدة» قدمت وجبة دسمة متنوعة في دراما رمضان 2024

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استطاعت تقديم وجبة دسمة متنوعة في دراما رمضان هذا العام، من مسلسلات وبرامج دينية وترفيهية، مشيرًا إلى أن مسلسلات التي أنتجتها الشركة، تتصدر «التريند» يوميا بأحداثها ومشاهدها المثيرة والممتعة.

الشركة المتحدة تحافظ على الهوية المصرية

وأكد «الجالي»، خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الشركة المتحدة تلعب دورا مهما في عودة الوعي لدى المشاهد، وتحافظ على الهوية المصرية، وهذا أصبح العامل المشترك في كل الأعمال التي ظهرت للمشاهد، موضحَا أن مسلسل «الحشاشين» خلق حالة من الجدل حول اللهجة المصرية :«دا مسلسل تاريخي فالجميع يتحدث عن اللغة، بالعكس اللهجة دي مقصود؛ لأننا غزينا العالم بأكمله باللهجة المصرية».

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الجميع خارج مصر، دائما ما يرددوا باللهجة المصرية، مثل ما يحدث في ترديد أغاني عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، مشددا على أنها معركة وعي كبيرة للغاية تخوضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سواء هذا الموسم الرمضاني أو على مدار العام.