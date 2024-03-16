رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

كاتب صحفي: «المتحدة» قدمت وجبة دسمة متنوعة في دراما رمضان 2024

كتب:

حسن سمير
11:07 ص | السبت 16 مارس 2024
الكاتب الصحفي محمد الجالي

الكاتب الصحفي محمد الجالي

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استطاعت تقديم وجبة دسمة متنوعة في دراما رمضان هذا العام، من مسلسلات وبرامج دينية وترفيهية، مشيرًا إلى أن مسلسلات التي أنتجتها الشركة، تتصدر «التريند» يوميا بأحداثها ومشاهدها المثيرة والممتعة.

الشركة المتحدة تحافظ على الهوية المصرية

وأكد «الجالي»، خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الشركة المتحدة تلعب دورا مهما في عودة الوعي لدى المشاهد، وتحافظ على الهوية المصرية، وهذا أصبح العامل المشترك في كل الأعمال التي ظهرت للمشاهد، موضحَا أن مسلسل «الحشاشين» خلق حالة من الجدل حول اللهجة المصرية :«دا مسلسل تاريخي فالجميع يتحدث عن اللغة، بالعكس اللهجة دي مقصود؛ لأننا غزينا العالم بأكمله باللهجة المصرية».

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الجميع خارج مصر، دائما ما يرددوا باللهجة المصرية، مثل ما يحدث في ترديد أغاني عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، مشددا على أنها معركة وعي كبيرة للغاية تخوضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سواء هذا الموسم الرمضاني أو على مدار العام.

اقرأ المزيد:

«ضيوف الشرف» يلمعون في دراما رمضان.. بريق خاص وظهور مميز

مصطفى عمار: دراما «المتحدة» في رمضان 2024 بدأت بأحداث ساخنة في معظم الحلقات

مجلة Egypt today تخصص عددا حول دراما «المتحدة» في رمضان

دراما رمضان 2024.. مصطفى عمار: الشركة المتحدة تفتح الباب للشباب دائما
بقلم حسن سمير