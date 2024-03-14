مصطفى عمار: دراما «المتحدة» في رمضان 2024 بدأت بأحداث ساخنة في معظم الحلقات

وجَّه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، قائلا: «كل سنة وأنتم بخير، ودايما مصر عايشة في استقرار وأمان»، مُشيدا بالأعمال الدرامية التي تقدمها شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، قائلا إنها «بدأت بأحداث ساخنة في معظم الحلقات».

الموسم الدرامي في رمضان 2024

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن»، المذاع على «أون سبورت إف إم»، أن الموسم الدرامي في رمضان 2024 ولا أروع، اليوم الرابع من دراما رمضان نتحدث عن أكثر من 22 عملا عُرضت عبر القنوات الخاصة بالشركة المتحدة خلال شهر رمضان.

مسلسل الحشاشين

وتابع: «الأعمال بدأت بأحداث ساخنة في معظم الحلقات لكن خلينا نقف مع مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز والمؤلف الكبير عبد الرحيم كمال والمخرج المتميز بيتر ميمي».