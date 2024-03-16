حلمي النمنم: مسلسل الحشاشين أهم عمل درامي في مصر بعد «الاختيار»

أشاد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، بمسلسل «الحشاشين» المعروض حاليًا على قناة dmc ضمن دراما رمضان، قائلاً إنه أهم عمل فني في مصر بعد مسلسل «الاختيار»، موجهًا التحية إلى جميع صُناع العمل.

وتحدّث النمنم عن فرقة الحشاشين قائلاً: إنهم طائفة من الشيعة المعروفة في العالم كله، وقد رأينا بدر الدين الجمالي الوزير الأشهر يطرد حسن الصباح من مصر، لأنه رأى منه اتجاهات واضحة للعنف.

وأضاف لـ«الوطن»: «هذه الطائفة معروفة للدارسين والمتخصصين فقط، لكنها ليست معروفة على نطاق واسع للرأي العام، لأنه ومنذ قرون فإن الموضوعات المثيرة للفتنة في التاريخ يتجنب الناس الحديث عنها».

النمنم: «الحشاشين» عمل فني متكامل

ولفت «النمنم» إلى أن مسلسل «الحشاشين» أهم عمل درامي تقدمه الدراما المصرية بعد «الاختيار»، لأنه يشرح للناس ببساطة خطورة الأفكار المعروضة علينا، خاصة أن العمل مكتوب بشكل جيد جدًا وبإخراج متميز، وتصوير في أماكن مختلفة، وكريم عبد العزيز جبار في التمثيل، فنحن أمام عمل درامي رائع ومتكامل لا بد أن نحيِّي كل من قام عليه، بدءًا من المؤلف إلى المخرج إلى التصوير إلى طاقم العمل.