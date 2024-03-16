«الخارجية»: نرحب بكل جهد يهدف لتخفيف معاناة أهل غزة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، تعقيبا على وصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة، إن مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفسطينيين في القطاع رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه ما تمَّ الإعلان عنه بشأن وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة.

الخارجية المصرية: نطالب إسرائيل بإزالة العوائق أمام دخول المساعدات

وأكد السفير أبو زيد، أن مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، كما قدم الشكر لكل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري.

وأضاف أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي، مطالباً إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة.