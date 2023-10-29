تفاصيل مشروع تطوير ميناء دمياط البحري.. تعميق الممر وإنشاء حاجز للأمواج

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير ميناء دمياط البحري، ومنها مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران، للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19 مترا، وحوض الدوران إلى 18 مترا، فضلا عن تطوير محطة الحاويات ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي.

ووفق تقرير حديث للوزارة، فإن مشروعات التطوير تشمل محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط، حيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 مترا، وبعمق 18 مترا، وساحة خلفية 922 ألف متر مربع، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط.

مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل

وتطوير محطة الحاويات يأتي في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل، والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط، ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالمي، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف «يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد»، ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل المواني المصرية والمشاركة في تشغيل المواني.

رفع كفاءة حاجز الأمواج

وتشمل مشروعات التطوير أيضًا مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء، والذي تم الانتهاء منه، من خلال إضافة امتداد للحاجز بطول 1420 مترا، فضلاً عن مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف، والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالا 600 متر، وبعمق 17 مترا، وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالي 270 ألف متر مربع.

ويُجرى أيضاً تنفيذ مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 متر، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء.

وأكدت الوزارة، في تقرير لها، أن الميناء يشتمل على مشروع المحطة متعددة الأغراض «تحيا مصر 2»، والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 متر وبعمق 18 مترا، ما يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون متر مربع.